Boeing : relève sa prévision de revenus pour 2018

A l'occasion de sa publication trimestrielle, Boeing confirme tabler sur un BPA ajusté entre 14,30 et 14,50 dollars pour l'ensemble de 2018, et table désormais sur des revenus entre 97 et 99 milliards, contre 96 à 98 milliards en fourchette cible précédente.



Sur le deuxième trimestre, le constructeur aéronautique et de défense basé à Chicago a vu son BPA ajusté grimper de plus d'un tiers pour atteindre 3,33 dollars, manquant toutefois d'un cent le consensus de marché.



Boeing a amélioré sa marge opérationnelle ajustée de 0,5 point à 9,9%, pour des revenus en croissance de 5% à près de 24,3 milliards de dollars, tandis que son carnet de commandes s'est monté à 488 milliards à fin juin.



