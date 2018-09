Boeing relève une nouvelle fois ses perspectives pour la Chine

Pékin (awp/afp) - Boeing a de nouveau révisé à la hausse mardi ses prévisions pour la demande aéronautique de la Chine, premier marché mondial, misant sur une robuste demande du tourisme et des voyages d'affaires, sur fond d'essor fulgurant de la classe moyenne.

La Chine aura besoin de 7690 avions commerciaux sur les 20 années à venir, tous constructeurs confondus, ce qui représente une valeur marchande cumulée d'environ 1200 milliards de dollars, selon les prévisions annuelles de l'avionneur américain.

C'est une nette augmentation (+6,2%) par rapport à la prévision de 7240 appareils dévoilée l'an dernier pour la période 2017-2036, à contre-courant de l'essoufflement marqué de l'économie chinoise.

"Cette croissance est attribuée à une classe moyenne chinoise toujours plus importante, qui a plus que triplé sur la dernière décennie et devrait encore doubler sur les dix prochaines années", a commenté Randy Tinseth, vice-président de Boeing chargé du marketing, cité dans un communiqué.

Cette classe moyenne devrait gonfler à quelque 600 millions de personnes dans deux décennies: un segment de population prospère, désireux de voyager à travers le pays, et de plus en plus avide de séjours à l'étranger.

De quoi nourrir l'expansion du trafic aérien chinois: le nombre de passagers devrait croître de 6,2% par an d'ici à 2037, selon Boeing.

Un paysage concurrentiel effervescent, où prospèrent les compagnies à bas coûts, contribue également à dynamiser le marché: Okay Airways, première compagnie privée chinoise, avait ainsi finalisé fin 2017 auprès de Boeing sa commande de cinq long-courriers 787-9 Dreamliner.

Les monocouloirs destinés aux vols régionaux devraient rester le coeur de la demande aéronautique du pays sur les 20 ans à venir (75% des commandes), mais Boeing prédit un décollage des achats d'avions de grande capacité: la Chine aura besoin sur cette période de 1620 appareils long-courrier, soit... le triple de sa flotte actuelle sur cette catégorie.

Les besoins du fret (il faudra 200 avions-cargos neufs supplémentaires) devraient être gonflés par la résistance économique attendue du géant asiatique et la spectaculaire explosion du commerce en ligne.

La Chine reste un marché crucial pour Boeing et le groupe a été pour l'heure relativement épargné par la guerre commerciale que se mènent Pékin et Washington à coups de droits de douane punitifs.

Les compagnies chinoises dépendent quasiment toutes de l'Etat et les experts spéculent sur la possibilité pour le régime communiste de réduire les commandes d'avions Boeing dans le cadre de ses représailles contre les Etats-Unis.

Boeing et son concurrent européen Airbus se partagent quasiment à parts égales le marché chinois, où l'avionneur américain s'est doté cette année seulement d'un centre de finition, mais ils doivent affronter la concurrence de l'avionneur étatique chinois Comac, qui teste actuellement son premier moyen-courrier "made in China", le C919.

