Boeing : remonte ses fourchettes cibles annuelles

24/10/2018 | 13:54

Pour l'ensemble de 2018, Boeing déclare viser désormais un BPA ajusté entre 14,90 et 15,10 dollars, et non plus entre 14,30 et 14,50 dollars, ainsi que des revenus entre 98 et 100 milliards, et non plus entre 97 et 99 milliards.



Sur le troisième trimestre, le constructeur aéronautique et d'équipements de défense basé à Chicago a vu son BPA ajusté grimper de 37% pour atteindre 3,58 dollars, dépassant de neuf cents l'estimation moyenne des analystes.



Sa marge opérationnelle ajustée s'est tassée de 1,9 point à 7,5%, pour des revenus en croissance de 4% à plus de 25,1 milliards de dollars, tandis que son carnet de commandes s'est monté à 491 milliards de dollars à fin septembre, dont plus de 5800 avions commerciaux.



