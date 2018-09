Boeing remporte un contrat de $9,2 mds de l'US Air Force-source

(Actualisé avec confirmation de Boeing)

WASHINGTON, 27 septembre (Reuters) - Boeing a remporté l'appel d'offres pour le prochain avion d'entraînement de l'US Air Force, un contrat d'un montant pouvant représenter jusqu'à 9,2 milliards de dollars (7,9 milliards d'euros) pour la durée de vie du programme, a annoncé l'armée.

L'avionneur américain faisait équipe avec le suédois Saab pour ce contrat que convoitait également Lockheed Martin associé à l'italien Leonardo DRS.

L'armée de l'air américaine prévoit d'acheter 351 de ces appareils dont la livraison débutera en 2022.

Le contrat permettra le remplacement de ses avions T-38, utilisés depuis près de 50 ans. Selon des analystes, ce sont jusqu'à 600 appareils qui pourraient être achetés à terme.

Boeing a confirmé que le contrat portait sur la livraison de 351 avions T-X mais aussi 46 simulateurs et des équipements associés.

Selon son partenaire Saab, la fabrication sera réalisée à plus de 90% aux Etats-Unis, permettant de créer ou de préserver plus de 17.000 emplois dans 34 Etats. (Idrees Ali et Mike Stone à Washington, Véronique Tison pour le service français)