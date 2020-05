Boeing : reprise de la production de 737 MAX

28/05/2020 | 11:48

Boeing a annoncé mercredi soir le redémarrage de sa production de 737 MAX sur son site de Renton, dans l'Etat de Washington, la production de ce programme devant monter graduellement en puissance cette année.



Le constructeur aéronautique a en effet repris cette production d'avions à une cadence basse, en raison de la mise en oeuvre de nombreuses mesures visant à améliorer la sécurité des postes de travail et la qualité des produits.



Par ailleurs, il a fait part d'un plan de suppression de près de 6.800 postes aux Etats-Unis, dans le cadre de départs non volontaires, des réductions d'effectifs devant aussi être mises en oeuvre sur des sites à l'international.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.