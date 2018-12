Boeing : signature d'un accord avec le fournisseur Spirit

27/12/2018 | 16:34

Boeing annonce ce jeudi la signature d'un contrat long terme avec le fabricant de pièces aéronautiques Spirit AeroSystems, fixant les conditions tarifaires de certains programmes, notamment les nouveaux Boeing 737, 737 MAX et 787 Dreamliner, et ce pour la prochaine décennie.



Ce contrat comprend notamment des programmes conjoints de réduction des coûts pour les Boeing 777X et 787 Dreamliner.





