Boeing table sur une reprise des vols commerciaux du 737 Max en janvier

New York (awp/afp) - L'avionneur Boeing a annoncé lundi qu'il tablait désormais sur une reprise des vols commerciaux du 737 MAX, cloué au sol depuis mi-mars après deux accidents rapprochés ayant fait 346 morts, en début d'année prochaine et non en décembre comme prévu jusqu'à présent.

Selon un communiqué, le groupe espère toujours recevoir le feu vert de l'agence américaine de régulation de l'aviation, la FAA, pour une utilisation de l'appareil en décembre mais il s'attend désormais à ce que la mise à jour de la formation sur les 737 MAX, qui doit obligatoirement précéder la reprise des vols commerciaux, soit validée en janvier.

afp/rp