Boeing : un centre de recherche dédié à l'aviation autonome

01/08/2018 | 16:17

Le groupe Boeing annonce ce jour son intention d'ouvrir un centre de recherche et développement à proximité du Massachusetts Institute of Technology (MIT).



Celui-ci sera dédié à l'innovation dans l'aéronautique et dans les systèmes autonomes dans l'aviation.



Le nouveau centre, sur 17 étages, abritera des employés de Boeing et de sa filiale Aurora Flight Sciences.





