Delta enregistre des résultats record au 2e trimestre

New York (awp/afp) - La compagnie aérienne Delta Air Lines a annoncé jeudi avoir enregistré des résultats "record" au deuxième trimestre, marqués par un bond de plus de 39% de ses profits, et a dans la foulée relevé ses prévisions annuelles, invoquant une forte demande dans le transport aérien.

Le résultat net du groupe d'Atlanta (sud-est) a flambé de 39,3% à 1,44 milliard de dollars lors des trois mois achevés le 30 juin, ce qui s'est traduit par un bénéfice par action ajusté des éléments exceptionnels, référence en Amérique du Nord, de 2,35 dollars contre 2,25 dollars attendus en moyenne par les analystes.

Tiré par un taux de remplissage de 89%, un record, de ses avions, le chiffre d'affaires a augmenté de 6,5% à 12,54 milliards de dollars, selon un communiqué publié jeudi. Les marchés espéraient seulement 12,48 milliards de dollars.

Delta Air Lines est une des rares grandes compagnies aériennes américaines n'ayant pas actuellement dans sa flotte des Boeing 737 MAX, avion cloué au sol depuis mi-mars après deux accidents ayant fait 346 morts. American Airlines, United et Southwest ont déjà dû annuler des milliers de vols du fait de cette immobilisation.

"Avec un taux de remplissage de passagers record (...) et une croissance des revenus d'un milliard de dollars lors du trimestre clos en juin, la demande des clients pour les services et produits Delta ne s'est jamais portée aussi bien", a tenu à souligner Glen Hauenstein, le président et numéro 2 de la compagnie, cité dans le communiqué.

Il a ajouté que le troisième trimestre en cours avait démarré "sur de bonnes bases", de sorte que Delta "anticipe désormais une croissance de 6 à 7% de son chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année 2019, soit 3 milliards de dollars de plus".

Le groupe a également relevé son objectif de rentabilité annuel: il table maintenant sur un bénéfice par action ajusté compris entre 6,75 et 7,25 dollars contre de 6 à 7 dollars précédemment. Les marchés, eux, n'espéraient que 6,9 dollars jusque-là.

Cet optimisme de la compagnie aérienne faisait bondir son titre de plus de 2% à Wall Street dans les échanges électroniques de pré-séance, d'autant que Delta a augmenté de 15% le dividende trimestriel promis aux actionnaires.

afp/rp