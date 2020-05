Gel, lingettes et masques, la recette pour reprendre son envol d'un sous-traitant de l'aéronautique

VANNES (awp/afp) - "On a sauvé notre boîte": le sous-traitant de l'aéronautique Socomore, basé à Vannes, s'est adapté pour fabriquer du gel hydroalcoolique, des lingettes et des masques. De quoi réaliser des "kits de reprise d'activité" pour les entreprises et compenser le manque à gagner lié à l'effondrement du marché aéronautique.

"Nous croulons sous les commandes. Nous en avons reçu 200 les dix premiers jours. Les 300 salariés travaillent désormais en trois huit. On a sauvé notre boîte", se félicite Frédéric Lescure, président directeur-général de Socomore. 10% des kits produits sont offerts gratuitement aux hôpitaux, aux Ehpad et aux associations caritatives, dont Emmaüs et la Sécurité civile.

Socomore, dont le chiffre d'affaires est réalisé à 80% dans le domaine de l'aéronautique, est spécialisée dans la peinture pour avions, notamment pour Boeing et Airbus.

Elle a créé, pour les entreprises qui amorcent une reprise de leur activité, un kit spécifique, sous la marque Socosafe, comprenant des masques, un contenant de désinfection pour les mains ("bag in box" de cinq litres ou carton de huit poches de 900 ml), des lingettes et un contenant liquide de désinfection des surfaces. Des produits répondant au cahier des charges de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

L'entreprise est ainsi parvenue, après le choc du confinement, à passer en quelques semaines d'une situation de chômage partiel au plein emploi.

"Après la sidération du début de la crise sanitaire, et la perte de 50 millions d'euros de commandes lié à l'effondrement du marché aéronautique, nous avons reçu un appel du préfet du Morbihan Patrick Faure nous demandant de faire du gel", explique le Pdg. Plusieurs entreprises de la région se sont alors mobilisées autour du projet, dont la Brasserie Lancelot pour l'alcool nécessaire à la fabrication du gel hydroalcoolique.

"Nous avons sorti notre première dose de gel il y a un mois" et "nous avons ensuite augmenté régulièrement les quantités produites, passant de dix tonnes à 100 tonnes, puis à 200 tonnes cette semaine, avec une production en trois huit. Nous avons même dû embaucher huit intérimaires", explique le Pdg.

machines modifiées

Les 300 salariés, répartis sur plusieurs sites en France, au Brésil ou aux États-Unis, ont vu leurs fonctions bouleversées. Les ingénieurs du laboratoire sont ainsi devenus des opérateurs de production. Les machines ont été modifiées. Une usine irlandaise du groupe, spécialisée dans la fabrication de lingettes de préparation de surface avant peinture, produit désormais des lingettes désinfectantes.

Socomore affirme aujourd'hui produire 10% du marché français du gel hydroalcoolique, multiplié par dix depuis le début de la crise. Ses "cubis" de gel hydroalcooliques de 10 litres, vendus 50 euros en pharmacie et dans la grande distribution, a permis à la PME de réaliser un chiffre d'affaires de "20 à 30 millions d'euros", de quoi compenser le manque à gagner initial lié au Covid-19.

L'ultime étape de cette transformation est le démarrage d'une production de masques de protection respiratoire, dans le cadre d'un joint-venture avec la jeune entreprise 3D Services, hébergée chez Socomore dans le cadre du programme "Breizhlab" (coopération entre entreprises et startups)

Conçu par les ingénieurs Gurvan Touzé et Loïc de Rugeriis, ce masque en matériau souple est réutilisable, avec un système de filtres interchangeables. Il offre cent jours d'autonomie à ses utilisateurs et sera commercialisé à partir du 11 mai au prix public de 50 euros. La production devrait atteindre un millier d'unités par jour en mai 2020.

"L'ensemble des matériaux est produit en France" et "le kit de filtration a été testé et validé par la Direction générale de l'armement (DGA), avec une qualité de filtration similaire aux masques chirurgicaux", souligne Frédéric Lescure. Il répond à la norme française, avec une efficacité de filtration bactérienne supérieure à 95%.

Il été testé, mercredi 6 mai, à Vannes, par des unités de la police et de la gendarmerie. Selon Socomore, d''autres évaluations devrait être réalisées prochainement par les forces armées.

cor/gvy/cbn