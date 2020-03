Il y a une reprise du transport aérien en Chine, affirme le patron de Boeing

New York (awp/afp) - Boeing a observé une reprise du transport aérien en Chine, pays d'où était partie la pandémie du coronavirus, a affirmé mardi Dave Calhoun, directeur général de Boeing.

"Il y a déjà une reprise en Chine. Les vols intérieurs ont repris", a déclaré M. Calhoun sur la chaîne d'informations américaine CNBC.

Il a ajouté que les compagnies aériennes chinoises "nous parlent déjà de leurs futures commandes. Par conséquent, je pense que nous pouvons vraiment inverser la courbe".

M. Calhoun estime que l'économie "va lentement mais sûrement se redresser", ce qui explique, selon lui, que Boeing a fait le choix de ne pas supprimer d'emplois dans ses usines, à l'arrêt à partir de mercredi.

"Je voudrais que tout le monde soit prêt" au moment où ça va repartir, a-t-il dit.

M. Calhoun a par ailleurs affirmé que Boeing ne pourrait pas dissimuler de possibles prêts que lui accorderait le gouvernement fédéral pour l'aider à faire face à la pandémie du coronavirus ayant obligé les compagnies aériennes à suspendre les commandes de nouveaux avions et à reporter les livraisons.

"Il m'est difficile de penser que je pourrais ne pas divulguer tout soutien qu'on recevra du gouvernement (fédéral), à l'exception des provisions liées à la défense nationale", a-t-il déclaré.

"Et penser que nous puissions dissimuler à nos créanciers (ce que nous avons reçu de l'Etat) n'est pas dans notre intérêt et me mettrait dans une position intenable et je ne peux y souscrire", a-t-il ajouté.

Boeing a demandé une aide publique d'au moins 60 milliards de dollars pour lui et sa chaîne de fournisseurs.

Dave Calhoun a fait savoir que le groupe disposait de suffisamment de liquidités pour tenir pendant quelques mois mais sur la durée, sans aide, il faudra alors "envisager d'autres options".

Interrogé sur le 737 MAX cloué au sol depuis plus d'un an après deux accidents tragiques ayant fait 346 morts, le patron a assuré que les choses avançaient bien avec l'agence fédérale de l'aviation (FAA), qui doit décider de lever l'interdiction de vol.

"Nous sommes près de la ligne d'arrivée", a-t-il affirmé, répétant que la remise en service de cet aéronef est toujours prévue mi-2020.

