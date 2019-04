L'action Boeing chute après l'annonce d'une baisse de la production du 737 MAX

New York (awp/afp) - L'action du constructeur aéronautique Boeing plongeait lundi à Wall Street et pesait fortement sur l'indice Dow Jones, dans le sillage de l'annonce vendredi d'une baisse de la production de l'avion vedette 737 MAX, dont la sécurité est en cause après deux accidents mortels.

Le titre Boeing perdait 4,20% à 375,45 dollars quelques minutes après l'ouverture de la Bourse de New York lundi, faisant reculer l'indice Dow Jones Industrial Average, dont Boeing est un membre éminent.

La production du 737 MAX, dont toute la flotte déjà en service est clouée au sol depuis près de quatre semaines après deux accidents ayant fait 346 morts, va passer de 52 appareils par mois à 42, a annoncé Boeing vendredi dans un communiqué après la clôture de Wall Street, soit une baisse de 20%.

Le constructeur est confronté désormais à un problème de logistique face à l'accumulation d'avions qui sortent des chaînes d'assemblage mais qu'il ne peut plus livrer.

"Ce changement suggère une montée de l'incertitude à court et moyen terme concernant les projets de l'entreprise et le cours de l'action", a réagi David Evanson de la société d'investissement Canaccord Genuity.

Il anticipe en outre une durée plus longue d'immobilisation de la flotte de 737 MAX à travers le monde.

Dimanche, la compagnie American Airlines, qui compte 24 appareils 737 MAX dans sa flotte, a annoncé une extension de l'annulation de ses vols jusqu'au 5 juin, alors que les autorités continuent à clouer au sol ces avions. Cette extension s'applique sur environ 90 vols par jour, a précisé American Airlines qui perdait 0,97% en Bourse.

Boeing a perdu plus de 7% depuis le crash de l'avion d'Ethiopian Airlines, le deuxième accident en quelques mois qui avait mis en lumière les défaillances de sécurité du MCAS ("Maneuvering Characteristics Augmentation System"), accusé d'avoir contribué aux tragédies du 10 mars et du 29 octobre.

afp/rp