L'alliance de Boeing et Safran dans les générateurs auxiliaires finalisée

Paris (awp/afp) - Boeing et Safran ont obtenu les autorisations réglementaires pour démarrer les activités de leur coentreprise dédiée à la conception, la production et le support après-vente des générateurs auxiliaires qui fournissent l'énergie des avions au sol, ont-ils annoncé vendredi.

Le partenariat entre l'avionneur américain et le motoriste et équipementier français avait été annoncé en juin sur fond de consolidation du marché aéronautique.

Les groupes auxiliaires de puissance (Auxiliary Power Units, APU) sont des générateurs embarqués destinés à démarrer les moteurs principaux des avions et à fournir de l'électricité pour l'électronique de bord, l'éclairage et l'air conditionné lorsque l'appareil est au sol.

La joint-venture, dont le nom et la localisation du futur siège social et des unités de production et de service seront annoncés ultérieurement, est détenue à 50% par chacun des deux groupes, selon un communiqué conjoint précisant que "l'équipe de démarrage réalisera le travail de conception à San Diego, en Californie".

"Nous sommes convaincus que cette équipe conjointe fournira des produits et des services excellents au sein d'une organisation industrielle hautement intégrée", a commenté Philippe Petitcolin, directeur général de Safran, cité dans le communiqué.

L'opération va permettre à Safran de croître sur ce segment de marché, dont il détient pour l'heure 4 à 5% des parts dans le monde.

Safran fournit via sa filiale Safran Power Units les APU de plusieurs types d'aéronefs (hélicoptères, jets d'affaires, avion de combat ou de transport militaire), mais il fait figure de petit Poucet face aux géants Honeywell, qui détient 70% des parts de ce segment de marché dans le monde, ou de Pratt & Whitney (25%).

Côté Boeing, cette coentreprise entre dans la stratégie de ré-internalisation de certaines activités de production afin de récupérer une plus grande part de la valeur des avions.

Le géant de Seattle cherche également à se renforcer sur le marché des services, dont il ne captait qu'une petite partie jusque-là.

afp/rp