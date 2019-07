L'hélicoptère Apache de Boeing parmi les favoris pour un contrat de l'armée australienne

CANBERRA (Agefi-Dow Jones)--L'armée australienne a commencé ses travaux pour remplacer sa flotte d'hélicoptères d'attaque et l'AH-64 Apache de Boeing est considéré comme l'un des appareils les mieux placés pour remporter ce contrat, dont la valeur devrait atteindre autour de 3,4 milliards de dollars américains.

La Force de défense australienne a émis mercredi soir une demande d'information pour le remplacement des hélicoptères de reconnaissance et d'attaque Tigre EC665 (Airbus Helicopters) de l'armée australienne par un total de 29 appareils qui devraient être mis en service au cours de la prochaine décennie, après un processus de mise en concurrence.

Le dernier hélicoptère AH-64E Apache Guardian de Boeing devrait être en concurrence avec l'AH-1Z Viper de l'américain Bell pour ce contrat, a indiqué jeudi au Wall Street Journal un haut responsable de la défense au fait du dossier, tandis que la nouvelle version du Tigre 3 en cours de développement chez Airbus Helicopters est une lointaine possibilité. "On peut dire que l'expérience avec le Tigre n'a pas été très heureuse jusqu'à présent", a déclaré le responsable.

Les responsables de la défense australienne recherchent un hélicoptère ayant déjà fait ses preuves et pouvant fonctionner aux côtés d'un drone, y compris, potentiellement, les nouveaux drones armés General Atomics MQ-9 Reaper du pays. Ces appareils devraient être en service d'ici à 2026.

Le Boeing AH-64E Apache et le Bell AH-1Z Viper sont les concurrents les plus probables car ils sont proches des modèles utilisés par des alliés comme les Etats-Unis et Singapour, a déclaré le responsable. Le Rooivalk sud-africain et le Mangusta, le nouvel hélicoptère d'attaque italien, sont d'autres candidats possibles.

-Rob Taylor, The Wall Street Journal (Version française Maylis Jouaret) ed: LBO

