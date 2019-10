La valeur du jour à Wall Street BOEING 737 MAX : la pression ne retombe pas

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les séances se suivent et se ressemblent pour Boeing : houleuses. Après avoir chuté de 6,79% vendredi, le géant aéronautique perd encore 4% lundi à 330 dollars sur la place de Wall Street. Boeing pâtit de notes défavorables d’UBS et Credit Suisse, suite aux messages internes dévoilés vendredi, semblant indiqué que l'autorité américaine de régulation de l'aviation civile (FAA) aurait été induite en erreur concernant le système anti-décrochage du 737 MAX, mis en cause dans deux catastrophes aériennes.Vendredi, la FAA a jugé le contenu de ces documents " préoccupant " et s'est dit " déçue " de ne pas les avoir obtenus plus tôt. En effet, ils lui auraient été transmis jeudi soir, soit plusieurs mois après leurs découvertes par Boeing.Cela a conduit UBS à dégrader lundi sa recommandation d'Achat à Neutre sur le titre Boeing et abaissé son objectif de cours de 470 à 375 dollars. Le broker juge que ces révélations renforce l'incertitude et augmente les enjeux (argent, confiance, temps) sur le dossier du 737 MAX.Selon une source de marché, Credit Suisse a également dégradé lundi sa recommandation de Surperformance à Neutre sur le titre Boeing, ainsi que son objectif de cours de 416 à 323 dollars. L'analyste ne peut plus défendre le titre à la lumière de découvertes qui augmentent significativement le profil de risque.Dimanche, Boeing a dit " comprendre et regretter" l'inquiétude causée par ces messages internes. Il juge " malheureux " de n'avoir pu accompagner leur publication de " commentaires éclairants". Boeing indique d'ailleurs les avoir transmis aux enquêteurs en début d'année.Cette défense n'aura pas suffi à calmer les inquiétudes des investisseurs.Depuis la mi-mars, les 737 Max de Boeing sont cloués au sol, suite à deux catastrophes aériennes. L'appareil d'Ethiopian Airlines s'est écrasé, le 10 mars dernier, peu après son décollage, faisant 157 morts. Fin octobre 2018, c'était un Boeing 737 Max 8 de la compagnie indonésienne Lion Air qui s'était écrasé, tuant 189 personnes.