La valeur du jour à Wall Street BOEING : la procédure de certification des 737 Max aux Etats-Unis serait examinée

Boeing (-2,56% à 369,23 dollars) est de nouveau sous pression à Wall Street, alors que le ministère américain des transports enquêterait sur la procédure de certification aux Etats-Unis des 737 Max, dont un exemplaire d’Ethiopian Airlines s’est écrasé le 10 mars dernier. Selon le Wall Street Journal, le ministère cherche à déterminer si l’Administration fédérale de l’aviation américaine (FAA) a utilisé des normes de conception et des analyses techniques appropriées pour certifier le système de contrôle automatisé de l’assiette, connu sous le nom de MCAS.Ce dernier est soupçonné d'être la cause du crash.Par ailleurs, l'Ethopie a évoqué de " claires similitudes " avec l'accident du 737 Max de Lion Air en octobre dernier.Pour faire face aux inquiétudes, Boeing avait annoncé une future mise à jour du logiciel sur toute la flotte 737 Max." Boeing finalise l'élaboration d'une mise à jour logicielle annoncée précédemment et révise la formation des pilotes à propos du comportement de la loi de commandes de vol du système MCAS en cas de réception de données erronées en provenance des capteurs ", a déclaré hier Dennis Muilenburg, le PDG de Boeing.Pour mémoire, l'appareil d'Ethiopian Airlines s'est écrasé, le 10 mars dernier, peu après son décollage, faisant 157 morts. L'avion effectuait la liaison entre Addis-Abeba (Ethiopie) et Nairobi (Kenya).Fin octobre 2018, c'était un Boeing 737 Max 8 de la compagnie indonésienne Lion Air qui s'était écrasé, tuant 189 personnes.