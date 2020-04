La valeur du jour à Wall Street BOEING : reprise progressive de la production en vue, le titre en profite

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Boeing reprend des couleurs sur la place de New York, où il bondit de 12,69% à 151,40 dollars, portant son rebond à plus de 30 % sur un mois. Après avoir suspendu ses activités le mois dernier en réponse à la pandémie de Covid-19, le géant aéronautique américain entend reprendre progressivement ses activités de production d’avions commerciaux dans ses installations de la région de Seattle (Puget Sound) dès la semaine prochaine. Ainsi, environ 27 000 employés dans la région du Puget Sound reprendront les activités de production des programmes 747, 767, 777 et 787.De plus, le programme 737 reprendra ses activités en vue de relancer la production du 737 MAX.Si ce mouvement de reprise sera progressif, ils n'en représente pas moins une lumière au bout du tunnel pour Boeing. Déjà lourdement impacté par l'interdiction de voler de son 737 Max, Boeing subit également de plein fouet les effets dévastateurs de la pandémie du Covid-19 sur le trafic aérien et par ricochet sur ses livraisons et commandes.Pour traverser cette importante crise, Dave Calhoun, le directeur général de Boeing, a de nouveau sollicité l'aide du gouvernement américain.Début avril, Boeing avait proposé à ses employés un plan de départs volontaires. Fin mars, le groupe avait annoncé la suspension de son dividende et la prolongation de la pause dans son programme de rachat d'actions.