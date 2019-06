La valeur du jour à Wall Street BOEING : un nouveau dysfonctionnement pour le 737 MAX, le titre baisse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le ciel est loin de se dégager pour l’américain Boeing. En effet, l'administration américaine de l'aviation civile (FAA) a indiqué mercredi avoir décelé un nouveau dysfonctionnement potentiel affectant les avions 737 MAX. L’institution n’a toutefois pas donné plus de détails sur le sujet. Selon plusieurs médias, ce dysfonctionnement aurait été découvert la semaine dernière par les pilotes de l’agence lors d’essais sur simulateur. Le système anti-décrochage MCAS serait une nouvelle fois en cause. Cela se traduit par un recul de Boeing (-2,45% à 365,73 dollars) sur la place de New York.Boeing a indiqué qu'il ferait le nécessaire pour satisfaire aux exigences de la FAA. " Boeing ne soumettra pas le 737 MAX à la certification de la FAA tant que nous n'aurons pas satisfait toutes les exigences en matière de certification du MAX et de remise en service en toute sécurité ", explique l'avionneur, dans un communiqué.Ce nouveau problème repoussera sans doute encore un peu plus la remise en exploitation des 737 MAX. Une mauvaise nouvelle pour les compagnies aériennes détentrices de cet appareil. Elles ont en effet besoin de leur flotte au complet pour profiter de la saison estivale.Depuis la mi-mars, les 737 Max de Boeing sont cloués au sol, suite à deux catastrophes aériennes. L'appareil d'Ethiopian Airlines s'est écrasé, le 10 mars dernier, peu après son décollage, faisant 157 morts. Fin octobre 2018, c'était un Boeing 737 Max 8 de la compagnie indonésienne Lion Air qui s'était écrasé, tuant 189 personnes.