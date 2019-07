Les livraisons de Boeing restent plombées par l'interdiction du 737 MAX

CHICAGO (Agefi-Dow Jones)--Boeing a annoncé mardi que ses livraisons d'avions de ligne avaient chuté de plus d'un tiers au cours du premier semestre à la suite des déboires de son 737 MAX, impliqué dans deux accidents mortels depuis l'automne dernier.

Cloué au sol depuis la mi-mars, l'appareil a cessé d'être livré aux compagnies aériennes dans l'attente de l'homologation de son logiciel de contrôle en vol, ce qui devrait permettre à l'européen Airbus de retrouver la place de premier fabricant mondial d'avions depuis sept ans.

Pour le troisième mois consécutif, Boeing a indiqué ne pas avoir reçu de commande ferme pour le 737 MAX. Le groupe a livré un total de 239 avions au cours des six premiers mois de l'année, contre 378 au premier semestre 2018. L'avionneur conserve actuellement 150 B737 MAX dans ses entrepôts faute de pouvoir assurer leur livraison.

Airbus, qui fera également le point mardi sur ses livraisons, devrait afficher des chiffres records cette année. Le groupe a livré 313 appareils entre janvier et mai, soit 10 de plus qu'un an plus tôt.

Boeing continue à produire son 737 à un rythme de 42 unités par mois après avoir réduit sa production d'un cinquième en avril et renoncé à son projet d'augmentation des cadences. L'immobilisation des appareils pèse sur les flux de trésorerie du groupe, qui devraient passer nettement dans le rouge cette année, selon les analystes.

Airbus prévoit de son côté de produire entre 880 et 890 avions commerciaux cette année, avec des livraisons majoritairement attendues au second semestre. Si cet objectif est atteint, le groupe européen dépasserait Boeing pour la première fois depuis 2012. Le géant américain prévoyait initialement de produire 905 appareils cette année mais a suspendu ses prévisions de livraisons en raison de la crise liée au 737 MAX.

-Doug Cameron et Robert Wall, The Wall Street Journal (Version française Thomas Varela) ed : ECH

