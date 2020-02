Tempête Ciara: record de vitesse battu lors de vols entre New York et Londres

LONDRES (awp/afp) - Grâce à la tempête Ciara qui balaie l'Europe, trois avions commerciaux ont battu dimanche le record de vitesse entre New York et Londres, le plus rapide ayant été un appareil de la compagnie British Airways, selon le site de suivi des vols Flightradar24.

Ces vols ont profité de forts vents arrières pour atterrir dans la capitale britannique en moins de cinq heures, plus rapides que le Boeing Dreamliner de la low cost long-courrier Norwegian, qui avait relié les deux métropoles en 5H13 en 2018, un record pour un vol commercial traditionnel.

Le Boeing 747-436 de British Airways assurant le vol BA112 a parcouru les 5.554 kilomètres séparant New York de la capitale britannique en 4H56, a précisé Flightradar24.

Parti de l'aéroport new-yorkais de John F. Kennedy, il s'est posé à Londres à 04H42 (locales et GMT), avec 103 minutes d'avance sur l'horaire prévu (06H25), selon le site internet de l'aéroport londonien d'Heathrow.

"Nous donnons toujours la priorité à la sécurité plutôt qu'à des records de vitesse, mais nos pilotes hautement qualifiés ont mis à profit les conditions (météo) pour ramener les passagers à Londres bien avant l'heure prévue", s'est félicitée British Airways dans un communiqué.

L'appareil de British Airways a battu d'une et deux minutes deux appareils de la compagnie Virgin Atlantic, qui ont parcouru la même distance en 4H57 et 4H59, selon Flightradar24.

Le vol passagers transatlantique le plus rapide jamais effectué l'a été par un Concorde en 1996 (2H52) entre Londres et New York.

