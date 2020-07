USA-Les vols de certification du Boeing 737 MAX terminés-FAA

Données financières USD EUR CA 2020 67 413 M - 59 912 M Résultat net 2020 -1 417 M - -1 259 M Dette nette 2020 34 066 M - 30 276 M PER 2020 -67,8x Rendement 2020 0,69% Capitalisation 102 Mrd 102 Mrd 90 437 M VE / CA 2019 VE / CA 2020 2,01x Nbr Employés 161 100 Flottant 55,6% Graphique BOEING COMPANY (THE) Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique BOEING COMPANY (THE) Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 24 Objectif de cours Moyen 189,59 $ Dernier Cours de Cloture 180,32 $ Ecart / Objectif Haut 55,8% Ecart / Objectif Moyen 5,14% Ecart / Objectif Bas -39,0% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre David L. Calhoun President, Chief Executive Officer & Director Lawrence W. Kellner Non-Executive Chairman Jenette E. Ramos Senior Vice President-Supply Chain & Operations Gregory D. Smith CFO, EVP-Enterprise Performance & Strategy Theodore Colbert Executive Vice President Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) BOEING COMPANY (THE) -40.30% 103 441 AIRBUS SE -51.32% 55 991 DASSAULT AVIATION -29.87% 7 676 TEXTRON -25.18% 7 486 AVIC ELECTROMECHANICAL SYSTEMS CO.,LTD. 14.55% 4 010 AVICOPTER PLC -13.06% 3 427