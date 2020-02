USA-Mnuchin s'attend à une croissance du PIB de moins de 3% en 2020

WASHINGTON, 8 février (Reuters) - Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a déclaré vendredi qu'il s'attendait à une croissance de moins de 3% du produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis cette année, en partie à cause des problèmes de Boeing qui a dû suspendre la production de son 737 MAX pour des raisons de sécurité.

S'exprimant dans un entretien à la chaîne de télévision Fox Business, il a indiqué que les projections de l'administration américaine "ont été réduites du fait de Boeing et d'autres impacts".

"Je pense que nous aurions atteint 3%", a-t-il poursuivi, "mais, je le répète, Boeing a eu un impact important sur nos exportations, étant donné qu'il est notre principal importateur".

Mnuchin a par ailleurs déclaré que l'épidémie de coronavirus qui s'est déclarée en Chine et propagée dans différents pays aurait à coup sûr un "certain impact sur la croissance mondiale et sur les Etats-Unis".

En 2019, l'économie américaine a progressé de 2,3%, n'atteignant pas l'objectif de croissance de 3% fixé par l'administration Trump. (Eric Beech et Mohammad Zargham; version française Jean Terzian)