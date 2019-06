USA: les commandes de biens durables en chute en mai à cause des transports

Washington (awp/afp) - Les commandes industrielles de biens durables aux Etats-Unis ont chuté en mai, pour la troisième fois en quatre mois, plombées par la baisse des commandes dans le secteur des transports, notamment Boeing.

Selon les données corrigées des variations saisonnières du département du Commerce, les commandes de biens durables se sont établies à 243,4 milliards de dollars, en baisse de 1,3% alors que les analystes tablaient sur un repli modeste de 0,3%.

En avril, elles avaient déjà baissé de 2,8%.

Cette érosion des commandes industrielles reflète aussi les incertitudes autour du commerce alors que les entreprises s'interrogent de plus en plus sur l'issue du bras de fer entre la Chine et les Etats-Unis avant d'investir davantage.

Sans le secteur volatil des transports, les commandes de biens durables ont grimpé de 0,3% le mois dernier.

Ce secteur des transports a vu ses commandes chuter de 4,6%, avec un effondrement de 28% des commandes d'avions commerciaux alors que Boeing fait face à une crise autour de ses 737 Max à la suite des crashes de Lion Air en 2018 et d'Ethiopian Airlines en mars dernier.

Au rang des bonnes nouvelles, les commandes des entreprises ont augmenté, affichant +0,4%, une hausse un peu supérieure aux prévisions.

Sur un an, les commandes restent dans le vert, avançant de 1% et de 1,5% sans les transports.

Le département du Commerce a par ailleurs indiqué que les stocks des biens durables avaient progressé de 0,5% en mai.

afp/rp