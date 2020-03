Boiron : après les résultats, Oddo n'est plus à 'alléger'

12/03/2020 | 10:21

L'analyste Oddo BHF annonce ce jour revoir à la hausse sa recommandation sur le titre Boiron, passant d'Alléger à 'Neutre', après des résultats 2019 en baisse mais 'un peu moins qu'attendu' et l'annonce d'un plan de réorganisation.



'Il va désormais falloir disposer d'éléments sur le timing des baisses de coûts, sachant par ailleurs, que face à la baisse des ventes France (liée au déremboursement de l'homéopathie dans l'Hexagone) Boiron n'annonce pas d'initiative nouvelle, et cela reste un enjeu majeur. La mise en place de ce plan (fins de contrats de travail ou location des établissements fermés) ne peut pas prendre moins d'1 an, selon nous, et les fermetures seront, à notre sens, étalées sur plusieurs semestres. Il est sans doute un peu tôt pour revenir sur le titre, ceci étant, la réorganisation est une étape qui devrait permettre d'enrayer partiellement la baisse du BPA', commente le broker.



Oddo BHF revoit également à la hausse, à la marge, son objectif de cours, passant de 31 à 31,50 euros.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.