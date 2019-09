BOIRON : Gilbert Dupont dégrade à Alléger

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Gilbert Dupont a dégradé sa recommandation sur Boiron d'Accumuler à Alléger et abaissé son objectif de cours de 43,7 à 30 euros après la publication de résultats semestriels nettement plus dégradés que prévu. Le broker a évoqué un cocktail explosif (chute des volumes, baisse limitée des charges) et une visibilité globale très réduite. Seuls atouts à court terme : une trésorerie pléthorique (supérieure à la taille du flottant) et la forte détention familiale (70%).