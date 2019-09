BOIRON : Oddo BHF reste à Alléger

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Oddo BHF a confirmé sa recommandation Alléger et son objectif de cours de 34 euros après la publication par le groupe d'un résultat opérationnel semestriel en chute de 83%, très inférieur aux attentes. Le broker estime que jamais Boiron ne sera apparu aussi menacé dans sa profitabilité actuelle. Il considère que les challenges et incertitudes sont encore troubles pour le marché et que le timing de leur résolution, encore trop difficile à définir.