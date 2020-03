BOIRON : chute de près de 8% après l'annonce d'un vaste plan de suppression de postes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Boiron avait prévenu. Le groupe serait fortement pénalisé par la décision du gouvernement français de ne plus rembourser les médicaments homéopathiques à partir de l'an prochain. Il le prouve aujourd'hui. Dans un communiqué, le spécialiste français de l'homéopathie a annoncé cet après-midi un projet majeur de réorganisation en France. Ce plan aboutit à la la suppression de 646 postes et la création de 134 postes."Nous ferons tout pour limiter l'impact social de ce projet de réorganisation dans le respect de l'héritage social qui est le nôtre", a assuré le groupe familial.Selon ce dernier, les attaques virulentes, injustifiées et réitérées contre l'homéopathie en France depuis deux ans pèsent lourdement sur l'entreprise qui voit son activité et ses résultats économiques reculer fortement.Alors que sa production est 100 % française et qu'il réalise 56 % de son chiffre d'affaires, "la décision brutale du ministère des Solidarités et de la Santé de dérembourser les médicaments homéopathiques au 1er janvier 2021, constitue une véritable rupture", explique Boiron.Dans ce cadre, Boiron a programmé l'arrêt du site de production de Montrichard près de Tours, la fermeture de 12 établissements de préparation-distribution sur les 27 qu'il a en France : Avignon, Belfort, Brest, Grenoble, Limoges, Niort, Paris-Bois d'Arcy, Paris-Ivry, Pau, Rouen, Strasbourg et Toulon.Boiron prévoit enfin le redimensionnement des équipes de production et de préparation-distribution sur les sites conservés et la réorganisation des équipes commerciales.