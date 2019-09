BOIRON : chute en raison de résultats semestriels dégradés

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Boiron abandonne plus de 9% à 35,70 euros après la publication de résultats semestriels en net repli liés à la décision gouvernementale de ne plus rembourser l'homéopathie en 2021. Le laboratoire a prévenu que son résultat opérationnel annuel sera en fort recul. Sur les six premiers mois de l'année, Boiron est tombé dans le rouge avec une perte nette de 0,393 million d'euros, contre un bénéfice de 21,605 millions un an plus tôt. Le résultat opérationnel a chuté de 83,1% à 5,994 millions "conséquence pour l'essentiel de la baisse du chiffre d'affaires, liée au dénigrement de l'homéopathie"." Compte tenu de la baisse du chiffre d'affaires engendrée par les attaques virulentes et injustifiées contre l'homéopathie en France, le résultat opérationnel de l'année 2019 sera en fort recul par rapport à 2018 ", a prévenu le groupe.Suite à la publication le 31 août dernier de deux décrets relatifs à l'évolution de la prise en charge des médicaments homéopathiques par l'Assurance Maladie, Boiron rappelle que ceux-ci restent remboursables jusqu'au 1er janvier 2021.D'ici là, le groupe met tout en oeuvre pour convaincre les autorités de réviser leur position compte tenu de l'intérêt de l'homéopathie pour la Santé Publique. Aujourd'hui, plus de 20 000 médecins prescrivent quotidiennement des médicaments homéopathiques et la majorité des Français approuve cette approche médicale, a indiqué la société.