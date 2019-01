BOIRON : l'activité s'est contractée en 2018

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

En repli de 3,13% à 47,95 euros, Boiron accuse l'un des principaux replis du SRD. Le champion français de l’homéopathie a dévoilé hier soir un chiffre d'affaires annuel dégradé en raison d'une conjoncture difficile en France comme dans l'Europe tout entière. Dans ce cadre, la société a prévenu que son résultat opérationnel 2018 serait inférieur à celui de 2017. Les laboratoires Boiron ont réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 604,212 millions d'euros, en baisse de 2,2%. A taux de change constant, le repli se limite à 0,8%.Les ventes en France ont reculé de 5,3% (-5,3% également à taux constant) à 358,555 millions. En Europe, hors France, elles se sont repliées de 12,4% (-10,3% à taux constant) à 135,901 millions.En Amérique du Nord, en revanche, Boiron est en plein essor. Son chiffre d'affaires y a grimpé de 28,9% (+34,7% à taux constant) à 88,4 millions. De même, dans les autres pays, les ventes du groupe ont flambé de 39,3% à 21,356 millions (+44,4% à taux constant).Boiron a précisé que, confirmant les tendances observées à fin septembre, le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2018 avait reculé de 0,7% (- 0,3 % à taux constant). La baisse des ventes en France, en Italie et en Espagne a été atténuée par une progression aux Etats-Unis et dans la plupart des autres pays d'Europe ainsi qu'en Tunisie et en Asie.Dans le cadre du litige opposant sa filiale belge UNDA à son ancien distributeur italien, le tribunal arbitral a rendu sa sentence le 18 décembre 2018. Cette sentence est susceptible d'un recours en annulation. L'impact sur le résultat 2018 est non significatif (- 171 000 euros).Au titre de ses perspectives, le groupe familial entend poursuivre avec la même confiance et la même détermination le développement de l'homéopathie dans le monde.