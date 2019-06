BOIRON : la décision sur le remboursement de l'homéopathie passera après la canicule

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

En raison de la gestion de la canicule et de son impact, le ministère français de la Santé ne prendra pas de décision avant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, sur le déremboursement éventuel des traitements homéopathiques par la Sécurité sociale, a déclaré ce matin Agnès Buzyn, révèle Reuters. L'avis de la Haute Autorité de santé (HAS) doit être rendu public vendredi. Selon la presse, la commission de la transparence de la HAS a voté mercredi en faveur du déremboursement, conformément au premier provisoire, remis en mai aux trois laboratoires concernés, Boiron, Lehning et Weleda.