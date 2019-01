BOIRON : une année d'année 2018 atone

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le champion français de l’homéopathie Boiron gagne 0,1% à 49,55 euros après avoir dévoilé un chiffre d'affaires annuel dégradé en raison d'une conjoncture difficile en France comme dans l'Europe tout entière. Dans ce cadre, la société a confirmé que son résultat opérationnel 2018 serait inférieur à celui de 2017. Les laboratoires Boiron ont réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 604,212 millions d'euros, en baisse de 2,2%. A taux de change constant, le repli se limite à 0,8%. Oddo BHF tablait sur 604,2 millions, Gilbert Dupont sur 601,8.Les ventes en France ont reculé de 5,3% (-5,3% également à taux constant) à 358,555 millions, pénalisées par le départ à la retraite de nombreux médecins prescripteurs. A cela s'ajoute une faible pathologie grippale au quatrième trimestre. Ainsi, en Europe, hors France, elles se sont repliées de 12,4% (-10,3% à taux constant) à 135,901 millions.En Amérique du Nord, en revanche, Boiron est en plein essor. Son chiffre d'affaires y a grimpé de 28,9% (+34,7% à taux constant) à 88,4 millions. De même, dans les autres pays, les ventes du groupe ont flambé de 39,3% à 21,356 millions (+44,4% à taux constant).Au titre de ses perspectives, le groupe familial entend poursuivre avec la même confiance et la même détermination le développement de l'homéopathie dans le monde.Gilbert Dupont a confirmé sa recommandation Accumuler et son objectif de cours de 56 euros sur le titre. Le broker estime que la valorisation modérée est justifiée par certaines incertitudes à court terme et l'absence de catalyseurs forts.De son côté, Oddo BHF a confirmé sa recommandation Neutre et son objectif de cours de 59 euros.Le bureau d'études rappelle qu'au cours des derniers mois, les chiffres de ventes et la polémique sur l'efficacité de l'homéopathie (et la crainte de baisse du remboursement en France qui représente encore 59% des revenus consolidés) ont exercé une nette pression vendeuse.Selon l'analyste, le retour d'une pathologie grippale pourrait amortir le départ à la retraite de nombreux homéopathes (perte de volumes significatifs), mais ce dernier phénomène est structurel, et il altère la visibilité.