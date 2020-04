Boiron : Christian Boiron met un terme à son mandat

07/04/2020 | 18:27

Le groupe Boiron annonce ce soir que Christian Boiron a informé son conseil d'administration de sa volonté de mettre un terme à son mandat d'administrateur.



'À cette occasion, il a renouvelé toute sa confiance envers Valérie Lorentz-Poinsot et l'équipe de direction générale et réaffirmé son soutien aux actions entreprises pour assurer le développement du Groupe', précise le groupe Boiron.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.