Boiron : Communiqué de presse du 28 juin 2019

Le 28 juin 2019

Sans surprise, la Commission de la transparence de la Haute Autorité de Santé (HAS) a maintenu son avis défavorable au remboursement des médicaments homéopathiques.

Cet avis a été rendu dans un temps record, et ne tient pas compte de la spécificité des médicaments homéopathiques.

La Commission de la transparence n'a pas intégré dans sa méthodologie d'évaluation :

l'intérêt de santé publique de ces médicaments ;

l'absence d'indications thérapeutiques résultant de leur statut réglementaire ;

et le caractère individualisé du traitement homéopathique.

Alors que plus de 20.000 médecins prescrivent régulièrement des médicaments homéopathiques et que plus de 1.100.000 Français ont d'ores et déjà manifesté leur attachement au maintien du remboursement de ces médicaments, la décision revient désormais au gouvernement.

La mobilisation du collectif MonHomeoMonChoix continue plus que jamais pour faire entendre la voix des patients, des médecins et des entreprises du médicament homéopathique.

Les Français peuvent compter sur notre engagement pour faire reconnaître l'importance essentielle de maintenir l'homéopathie au sein de notre système de santé.

60% de l'activité du groupe BOIRON seraient impactés directement par une modification du taux de remboursement des médicaments homéopathiques.

Laboratoires BOIRON

Nos prochains rendez-vous :

Le 18 juillet 2019 : à la clôture de bourse, publication du chiffre d'affaires au 30 juin 2019.

Responsable de l'information financière : Valérie Lorentz-Poinsot

Contact information financière : Fabrice Rey

Relations actionnaires : +33 (0) 4.78.45.63.43 - e-mail : boironfinances@boiron.fr

Code ISIN : FR0000061129 (BOI) - Bloomberg : BOI FP - Reuters : BOIR.PA

L'information financière du groupe est en ligne sur le site : www.boironfinance.com