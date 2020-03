Boiron : Les Laboratoires Boiron annoncent un projet de réorganisation

Les Laboratoires Boiron, entreprise française leader mondial du médicament homéopathique, ont annoncé ce jour un projet majeur de réorganisation en France.

Depuis deux ans, les attaques virulentes, injustifiées et réitérées contre l'homéopathie en France, pèsent lourdement sur notre entreprise qui voit son activité et ses résultats économiques reculer fortement.

Alors que notre production est 100 % française et que nous y réalisons 56 % de notre chiffre d'affaires, la décision brutale du ministère des Solidarités et de la Santé de dérembourser les médicaments homéopathiques au 1er janvier 2021, constitue une véritable rupture qui conduit notre entreprise à annoncer le projet de réorganisation suivant :

L'arrêt du site de production de Montrichard près de Tours,

La fermeture de 12 établissements de préparation-distribution sur les 27 que nous avons en France : Avignon, Belfort, Brest, Grenoble, Limoges, Niort, Paris-Bois d'Arcy, Paris-Ivry, Pau, Rouen, Strasbourg et Toulon,

Le redimensionnement des équipes de production et de préparation-distribution sur les sites conservés,

La réorganisation des équipes commerciales.

Ce plan entraînerait la suppression de 646 postes et la création de 134 postes.

Nous ferons tout pour limiter l'impact social de ce projet de réorganisation dans le respect de l'héritage social qui est le nôtre.

Cette organisation projetée devra permettre de préserver notre qualité de service aux professionnels de santé et aux patients.

Christine Place, Directrice générale déléguée adjointe en charge des ressources humaines :



« Nous allons tout faire pour accompagner chaque salarié dans son parcours professionnel. Nous mettrons toute notre énergie pour atténuer, autant que faire se peut, les difficultés individuelles de nos collaborateurs. Nous travaillerons avec les organisations syndicales sur deux axes : le premier, trouver les mesures d'aides les plus adaptées permettant à chacun de retrouver un emploi au sein de sa région, la mobilité géographique n'étant pas toujours possible ; le second, accompagner les nombreux salariés en fin de carrière afin qu'ils puissent valoriser leurs qualités humaines et professionnelles. Il va donc falloir sortir des sentiers battus pour penser autrement et permettre à chacun d'être accompagné et soutenu au mieux. »

Valérie Lorentz-Poinsot, Directrice générale :



« Depuis toujours, nous sommes particulièrement attentifs au respect de chacun de nos salariés. C'est donc avec beaucoup d'amertume que nous devons aujourd'hui présenter un projet de réorganisation sans précédent. Dans un contexte d'activité en forte baisse en France, nous devons réagir sans attendre et prendre des décisions, certes très difficiles, mais qui seront à même d'assurer la pérennité de notre entreprise. »

Nos médicaments s'inscrivent pleinement dans le besoin exprimé par des millions de patients dans le monde d'une médecine plus humaine, plus respectueuse et plus durable. Comme l'indique l'Organisation Mondiale de la Santé, « il importe que les États Membres réfléchissent aux moyens d'intégrer davantage la médecine traditionnelle et complémentaire dans leur système de santé et leurs plans de couverture sanitaire universelle. 1»

Pour ces raisons, pour les 72 % de Français et pour les 50 % des professionnels de santé qui sont convaincus des bienfaits de l'homéopathie[2], nous poursuivrons avec détermination toutes les démarches et actions pour obtenir le maintien du remboursement des médicaments homéopathiques.

Laboratoires BOIRON

Responsable de l'information financière : Valérie Lorentz-Poinsot

Contact information financière : Fabrice Rey

Relations actionnaires : +33 (0) 4.78.45.63.43 - e-mail : boironfinances@boiron.fr

Code ISIN : FR0000061129 (BOI) - Bloomberg : BOI FP - Reuters : BOIR.PA

L'information financière du groupe et le glossaire sont en ligne sur le site : www.boironfinance.com

1 Stratégie mondiale de l'OMS pour la médecine traditionnelle pour 2014-2023, p. 49

2 Odoxa, Baromètre Santé 360 (2019)

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/62476-boi-110320-projet-de-reorganisation-fr.pdf

