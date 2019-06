Boiron : a demandé une suspension de cotation

27/06/2019 | 09:54

Dans un bref communiqué, Boiron déplore avoir appris par la presse la teneur de l'avis de la Haute autorité de santé (HAS) sur le remboursement des médicaments homéopathiques.



'Il s'agit là d'une nouvelle violation des règles de cette procédure d'évaluation qui nuit gravement à l'entreprise, à ses salariés et à ses actionnaires', attaque Boiron.



'À l'heure où nous envoyons ce communiqué, nous n'avons toujours pas eu communication de cet avis', ajoute le groupe, qui indique avoir demandé à l'Autorité des marchés financiers la suspension de la cotation de son action à la Bourse de Paris.



A cette heure, cette suspension ne semble pas encore effective, mais le titre Boiron reste quasi-stable (- 0,3%), à 36,5 euros dans les derniers échanges.









