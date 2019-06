Boiron : avis défavorable de la HAS confirmé

28/06/2019 | 07:52

Boiron indique que la Commission de la transparence de la Haute Autorité de Santé (HAS) a maintenu son avis défavorable au remboursement de l'homéopathie, avis 'rendu dans un temps record, et ne tenant pas compte de la spécificité de ces médicaments'.



Selon lui, la commission n'a pas intégré dans sa méthodologie d'évaluation l'intérêt de santé publique de ces médicaments, l'absence d'indications thérapeutiques résultant de leur statut réglementaire et le caractère individualisé du traitement homéopathique.



'La décision revient désormais au gouvernement', ajoute le laboratoire, soulignant que 60% de son activité seraient impactés directement par une modification du taux de remboursement des médicaments homéopathiques.



