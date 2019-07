Boiron : demande d'entretien au Président de la République

10/07/2019 | 07:48

En réaction aux informations de presse sur une éventuelle décision de déremboursement des médicaments homéopathiques, Boiron indique avoir demandé à être reçu par le Président de la République en urgence et qu'il fera tout pour combattre une telle décision.



'Si cette mesure était effectivement prise, son impact serait lourd pour les Laboratoires Boiron et pour toute une filière industrielle d'excellence en France et potentiellement à l'international', affirme le groupe de santé.



Rappelant que 60% de son activité se fait en France, il estime qu'environ 1.000 emplois directement seront touchés par ce déremboursement, partout en France, et qu'au-delà du groupe lui-même, près de 2.400 sous-traitants seront également concernés.



