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Boiron en perte au S1, la France va plomber les résultats 2019

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04/09/2019 | 18:17

4 septembre (Reuters) - Boiron a annoncé mercredi dans un communiqué :

* UN CHIFFRE D'AFFAIRES DE 256,7 MILLIONS D'EUROS AU S1 2019 (-8,5%), UN RÉSULTAT OPÉRATIONNEL DE 5,99 MILLIONS (-83,1%), ET UN RÉSULTAT NET PART DU GROUPE DE -0,4 MILLION (CONTRE UN BÉNÉFICE DE 21,6 MILLIONS AU PREMIER SEMESTRE 2018)

* "COMPTE TENU DE LA BAISSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES ENGENDRÉE PAR LES ATTAQUES VIRULENTES ET INJUSTIFIÉES CONTRE L'HOMÉOPATHIE EN FRANCE, LE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL DE L'ANNÉE 2019 SERA EN FORT RECUL PAR RAPPORT À 2018."

* SUITE À LA PUBLICATION LE 31 AOÛT DERNIER DE DEUX DÉCRETS RELATIFS À L'ÉVOLUTION DE LA PRISE EN CHARGE DES MÉDICAMENTS HOMÉOPATHIQUES PAR L'ASSURANCE MALADIE, LE GROUPE RAPPELLE QUE CEUX-CI RESTENT REMBOURSABLES JUSQU'AU 1ER JANVIER 2021.

* "D'ICI LÀ, NOUS METTONS TOUT EN OEUVRE POUR CONVAINCRE LES AUTORITÉS DE RÉVISER LEUR POSITION COMPTE TENU DE L'INTÉRÊT DE L'HOMÉOPATHIE POUR LA SANTÉ PUBLIQUE." Pour plus de détails, cliquez sur (Benjamin Mallet)

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