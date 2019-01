Boiron : le résultat opérationnel 2018 sera inférieur à 2017

24/01/2019 | 18:26

Communiqué ce jeudi soir, le chiffre d'affaires du groupe Boiron est en baisse de -0,7% au quatrième trimestre 2018 (-0,3% à taux constant), s'affichant à 167,84 millions d'euros.



'La baisse des ventes en France, en Italie et en Espagne est atténuée par une progression aux Etats-Unis et dans la plupart des autres pays d'Europe ainsi qu'en Tunisie et en Asie', précise le groupe.



Le chiffre d'affaires annuel s'élève pour sa part à 604,21 millions d'euros, en recul de -2,2% par rapport à 2017 et de -0,8% à taux constant. 'Compte tenu de cette évolution et en particulier de l'impact des investissements industriels, le résultat opérationnel de 2018 sera inférieur à celui de 2017', prévient le groupe.





