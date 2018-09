Boiron : nouvelle directrice générale début 2019

06/09/2018 | 11:13

Boiron annonce que Valérie Poinsot a été désignée par le conseil d'administration pour succéder à Christian Boiron (qui reste administrateur du groupe) en tant que de directrice générale à compter du 1er janvier 2019.



Actuellement directrice générale déléguée en charge du développement au niveau du groupe depuis sept ans, Valérie Poinsot a intégré le spécialiste des médicaments homéopathiques en 2000, en tant que chef de produit.



'Je suis certain que l'entreprise, forte de ses performances, continuera son développement sous la direction de Valérie Poinsot dont la compétence et la connaissance intime du groupe ne sont plus à démontrer', commente Christian Boiron.



