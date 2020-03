Boiron : prévoit de supprimer 646 postes en France

11/03/2020 | 15:40

Le groupe Boiron annonce ce mardi un projet de réorganisation en France.



Celui-ci repose notamment sur l'arrêt du site de production de Montrichard (près de Tours), la fermeture de 12 établissements de préparation-distribution (Avignon, Belfort, Brest, Grenoble, Limoges, Niort, Paris-Bois d'Arcy, Paris-Ivry, Pau, Rouen, Strasbourg et Toulon) sur 27, le redimensionnement des équipes de production et de préparation-distribution sur les sites conservés, et la réorganisation des équipes commerciales.



Au total, ce plan entraînerait la suppression de 646 postes et la création de 134 postes.



'Depuis deux ans, les attaques virulentes, injustifiées et réitérées contre l'homéopathie en France, pèsent lourdement sur notre entreprise qui voit son activité et ses résultats économiques reculer fortement. (...) Nous ferons tout pour limiter l'impact social de ce projet de réorganisation dans le respect de l'héritage social qui est le nôtre', explique le groupe.



