Boiron : résultats en baisse pour le premier semestre

05/09/2018 | 18:17

Le groupe Boiron annonce ce soir avoir réalisé un chiffre d'affaires de 280,53 ME au 1er semestre, en baisse de -1,5% par rapport à l'année dernière (284,67 ME) en données publiées (mais en hausse de +0,9% à taux de change constant).



Le résultat opérationnel diminue de -13,8% à 35,38 ME au 30 juin 2018 par rapport au premier semestre 2017, une baisse qui provient 'de la diminution du chiffre d'affaires et de la hausse significative des coûts de production industrielle traduisant tous les efforts d'investissement et de développement'.



Le résultat net part du groupe s'inscrit en repli de 13,1% à 21,61 ME au 1er semestre.



'Pour 2018, dans l'éventualité d'une faible pathologie en fin d'année, le résultat opérationnel pourrait être en recul par rapport à celui de 2017. Nous poursuivons avec la même confiance et la même détermination le développement de l'homéopathie dans le monde', précisent les laboratoires Boiron.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.