Boiron : vers un 'fort recul' du résultat opérationnel 2019

18/07/2019 | 18:09

Annoncé ce jeudi soir, le chiffre d'affaires du groupe Boiron s'affiche en baisse de -6,4%, à 113,403 millions d'euros au deuxième trimestre (-7,2% à taux constant), par rapport au deuxième trimestre 2018.



Au 1er semestre, le chiffre d'affaires est en repli de -8,5% à 256,718 millions d'euros (-9,2% à taux constant).



“Compte tenu de la baisse du chiffre d'affaires engendrée par les attaques contre l'homéopathie et les mesures envisagées par le gouvernement français, les résultats opérationnels du premier semestre 2019 et de l'année 2019 seront en fort recul par rapport à 2018”, prévient la direction.





