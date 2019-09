Boiron : vers un résultat opérationnel 2019 en fort recul

04/09/2019 | 18:13

Annoncé ce mercredi soir, le chiffre d'affaires du groupe Boiron est en baisse de -8,5% à 256,72 millions d'euros au premier semestre 2019, avec un résultat opérationnel et un résultat net part du groupe en forte baisse, respectivement de -83,1% et -101,8%.



Le résultat opérationnel semestriel s'affiche ainsi à un peu moins de 6 millions d'euros, quand le résultat net part du groupe est négatif, à -0,4 millions d'euros.



“Le résultat opérationnel du premier semestre 2019 est en recul (...), conséquence pour l'essentiel de la baisse du chiffre d'affaires, liée au dénigrement de l'homéopathie en

France”, précise Boiron.



“Compte tenu de la baisse du chiffre d'affaires engendrée par les attaques virulentes et injustifiées contre l'homéopathie en France, le résultat opérationnel de l'année 2019 sera en fort recul par rapport à 2018”, prévient le groupe.





