Communiqué de presse commun : un rapport des autorités australiennes reconnaît des « preuves encourageantes » de l'efficacité de l'homéopathie

9 octobre 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE COMMUN

Un rapport des autorités australiennes reconnaît des « preuves encourageantes » de l'efficacité de l'homéopathie

Le principal institut public de recherche australien, le NHMRC (National Health and Medical Research Council), vient finalement de publier le rapport initial sur l'homéopathie, rédigé en 2012, et dissimulé jusqu'alors.

Les conclusions de ce rapport sont très différentes de celles présentées dans un second rapport publié en 2015, largement utilisé pour discréditer l'homéopathie.

Ce rapport initial identifie en effet « des preuves encourageantes de l'efficacité de l'homéopathie » dans plusieurs pathologies : l'otite moyenne, l'infection des voies respiratoires supérieures chez les adultes, et certains effets secondaires du traitement du cancer.

Ces révélations sont très importantes au regard des conséquences du rapport australien tronqué de 2015 sur lequel de nombreux pays se sont appuyés pour porter préjudice à l'homéopathie et à ses médicaments. D'ailleurs, dernièrement en France, la Haute autorité de santé, n'a pas manqué de mentionner ce rapport comme étant défavorable à l'évaluation des médicaments homéopathiques et donc à leur prise en charge.

Les laboratoires Boiron, Lehning et Weleda restent déterminés à faire reconnaître les bienfaits et le bienfondé de l'homéopathie pour la santé publique. Ils continuent et continueront à œuvrer pour une santé s'appuyant sur la coopération de toutes les stratégies thérapeutiques.

Plus d'informations :

Le rapport initial, The Effectiveness of Homeopathy : an overview review of secondary evidence peut être consulté dans son intégralité ici : https://www.hri-research.org/wp-content/uploads/2019/08/Draft-annotated-2012-homeopathy-report.pdf

En savoir plus : www.HRI-Research.org/Australian-Report

Contacts presse :

Boiron : Thomas de Climens (DGM) : 06.14.50.15.84 / Arnaud Delaunay : 07.62.65.46.28

Lehning : Frédéric Henry (FHCom) : 06.20.83.23.73

Weleda : Anne Muguet : anne.muguet@weleda.fr