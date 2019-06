La valeur du jour à Paris BOIRON : léger regain de forme en Bourse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Boiron progresse de 3,80% à 38,20 euros. Le titre avait été suspendu hier à la demande du laboratoire français en raison de fuites dans la presse sur l'avis de la Haute Autorité de santé (HAS) au sujet du remboursement des médicaments homéopathiques. Ce matin, l'institution a confirmé les rumeurs. Elle s'est prononcée pour le déremboursement des médicaments homéopathique en raison d'une "efficacité insuffisante". Cette recommandation était attendue depuis plusieurs semaines, comme en témoigne la chute de 25% du titre Boiron depuis trois mois.La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, devrait donner sa décision dans les jours ou les semaines qui viennent. Là non plus, pas de surprise. Elle a plusieurs fois répété qu'elle suivra la recommandation de la HAS.Selon Boiron, le déremboursement des médicaments homéopathique devrait conduire à supprimer 1 300 des 2 600 emplois que compte le groupe en France. 60% de son activité serait en effet impactée directement par une modification du taux de remboursement.En cas de déremboursement, le groupe lyonnais redoute une baisse de 50% des ventes sur ses produits remboursables la première année et de 50% à nouveau la deuxième.La grande majorité des produits homéopathiques sont vendus sans ordonnance et ne sont pas remboursés, tels Oscillococcinum, Cocculine (Boiron) ou encore L52 (Lehning)… une partie est prise en charge à hauteur de 30 % par l'Assurance-maladie.