Boiron a demandé la suspension de son action à l’Autorité des marchés. Le titre du spécialiste de l’homéopathie a été suspendu alors qu’il affichait une progression de 0,82% à 36,85 euros. Les laboratoires Boiron ont fait cette demande à la suite d’un article de Libération dévoilant la teneur de l'avis de la Haute Autorité de Santé (HAS) à propos du maintien du remboursement des médicaments homéopathiques. Selon le quotidien, elle a voté hier à la très grande majorité (une seule voix contre) le déremboursement des produits homéopathiques.Cette décision devait initialement être rendue publique vendredi, puis il devait revenir à la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, de décider ou non le déremboursement de l'homéopathie. Elle devrait suivre l'avis de la Haute Autorité de Santé si l'ont s'en tient à ses dernières déclarations. " Je me tiendrai à l'avis de la Haute Autorité de Santé ", avait elle avait déclaré le 18 juin sur France Info.Boiron a souligné qu'il n'a toujours pas eu communication de cet avis. " Il s'agit là d'une nouvelle violation des règles de cette procédure d'évaluation qui nuit gravement à l'entreprise, à ses salariés et à ses actionnaires ", s'est plaint le laboratoire dans son communiqué.L'action Boiron évolue sur ses plus bas depuis début 2013. Dans la perspective d'un possible déremboursement des produits homéopathiques, les brokers ont réduit ces dernières semaines leurs prévisions sur Boiron.