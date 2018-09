06/09/2018 | 11:52

Tout en restant 'neutre' sur Boiron, Oddo BHF abaisse son objectif de cours de 74 à 63 euros, au lendemain d'une publication au titre du premier semestre dont le sens est qualifié de 'assez univoque' par le bureau d'études.



'Désormais la question est plutôt de mesurer si la saison grippale sera forte (imprévisible par essence), si le départ de C. Boiron peut donner une impulsion spécifique, et si, par exemple, les voies de la croissance externe étaient davantage exploitées', juge-t-il.



Oddo BHF note aussi que 'la Haute Autorité de Santé (en France) évalue l'intérêt de l'homéopathie et envisage un déremboursement (évaluation rendue publique d'ici février 2019), créant un buzzz négatif qui risque d'entourer encore le titre'.



