acrouan - Jeremy : bon je crois avoir compris >>> ...Tu veux des dividendes pour te faire un petit plaisir annuel avec des achats de Lacoste.



Tu disposes d'un (petit) pécule que tu veux placer, sans pour autant faire de nombreux allers-retours, comme les traders.



C'est vrai qu'en matière d'actions en ce moment, les sociétés non financières sont plutot en bonne santé.

Après une baisse de 15 à 20 % du CAC 40, les actions sont certainement l'actif le plus prometteur à long terme, par comparaison avec les taux à LT ou l'immobilier.



On peut donc sans se tromper te conseiller de choisir l'achat de (grandes) valeurs du CAC 40 qui affichent des rendements supérieurs aux taux d'intérèt à LT.

Elles peuvent jouer le role de "noyau dur d'un portefeuille" boursier. (Conseil "Investir Magazine" N°31 de mars-avril 2008).



Tu disais vouloir "miser" sur le luxe. Ce n'est pas idiot. Mais le rendement des Hermès, LVMH, L'Oréal va seulement de 1.2 à 2.2 %. Ce n'est pas fameux.

Par contre :

- Accor a un rendement de 5.9% (mais un espoir de + values très mince !).

- APRR un rdmt de 4.8% et un espoir de + value MT-LT de # 17%.

- Euler Hermès a un rdmt élevé de 6.8% mais l'action est conseillée à la vente et pas à l'achat par "Investir".

- Foncière des Régions a un rdmt de 5.6% et un objectif MT-LT de + value de 16 à 17%. Objectif 110€.

- France Telecom qui vient de bien baisser, a un rdmt de 6.5%. Elle remontera. Son achat ne serait pas idiot à mon avis. Elle vient d'etre, à cause de rumeurs de rachat de TeliaSonera, bètement dénigrée par des "analystes financiers" myopes et sans vision du LT...

- M6 a un rdmt de 7%. Plus un objectif MT-LT de # 18€ soit de + 25% environ ! Mais le marché publicitaire est difficile...

- Nexity a un rdmt de 7% aussi. Objectif # +16% à 33€.

- Pages Jaunes : 7.7% de rdmt. Mais sans doute pas de + values à espérer.

- Renault rdmt de 5.6%. Pas tellement conseillée à l'achat pour ses objectifs.

- Scor : rdmt 5.4%. Obj. +22% à 18€.

- TF1 : rdmt 6.2%. Obj. MT-LT +32% à 18€.

- Vallourec : rdmt 6.3%. Obj. +15% à 200€.

- Vivendi : rdmt 5%. Obj. +15 à +16% à 30€.

- Zodiac : rdmt 9.1%. Obj. +15% aussi à 38€.



Voili-voila. Tu as le choix. A toi de voir...



Ne me remercie pas, le fait de te répondre m'a forcé à réfléchir à mon propre portefeuille et me permet de prendre un peu de recul sur les positions actuelles de nos 2 PEA (celui de mon épouse et le mien).

Ils ont plus de 8 ans et nous allons sans doute nous mettre à "en sortir les dividendes" pour nous faire quelques petits plaisirs.



C'est en somme ce que tu comptes faire, si j'ai bien compris. Mais toi ce ne sera pas dans un PEA, mais sur un compte titres, puisque tu veux à la fois placer une certaine somme d'argent et en obtenir des revenus annuels réguliers. Mais avec une solution où tes placements seraient facilement "récupérables" en cas de besoin (?).



Un dernier conseil : regarde les dates de versement des coupons avant d'acheter tes actions.

Ainsi, si tu achetais - c'est un exemple - 100 actions FTE (France Telecom) à 20.03 €, pour un coùt de 2 003€ plus frais de # 9€, soit total de 2 012€ d'investissement...

Tu percevrais dès le début juin prochain (2008) des dividendes de 1.30€x100 = 130€ (pour 2007).

Rendement net = 6.46%.

Dès le lendemain du détachement du coupon, tes actions auront un cours diminué "mécaniquement" de la valeur du coupon. Mais comme tu les gardes et qu'elles remonteront, tu t'en fiches.

Avec tes 130€ de dividendes :

- ou tu t'achètes ton Lacoste...

- ou tu achètes 6 autres actions FTE (si le cours est encore de 20.03-1.30 = 18.73€ le lendemain du détachement du coupon).

Tu en auras alors 106 (6% en plus) et un an après, tu auras début juin 2009 un dividende doublement augmenté : par exemple de 1.40€x106 = 148.40€.

Et de plus l'action FTE vaudra alors, peut-etre, 25 à 27€...



Tu vois que là encore : Lacoste(s) ou augmentation de la valeur du portefeuille... il te faudra choisir !!!

En Bourse, comme dans la vie, il faut toujours choisir...



@+++



PS : nos paroles t'ont paru "un ch'ti peu"...quoi ???



PS2 : J'ajouterai, pour que tu sois parfaitement "au courant", une mauvaise nouvelle : c'est que l'imposition du revenu des actions françaises (hors PEA) est de 29% (IR ou PFL=prélèvement forfaitaire libératoire) y compris contributions sociales...

Et une bonne nouvelle : c'est qu'il y a (pour le moment) un abattement de 1 525€ pour une personne seule et de 3 050€ pour un couple marié. (Pacsés : je ne sais plus!!!)

Dans un PEA : dividendes non imposés.