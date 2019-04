Boliden : en forte hausse malgré l'analyse d'UBS

12/04/2019 | 17:17

Le titre gagne près de 1,7% sur l'OMX alors qu'UBS a dégradé sa recommandation sur la valeur de 'achat' à 'neutre' avec un objectif de cours maintenu à 270 couronnes suédoises, soit un potentiel de baisse évalué à 5% pour le titre du la compagnie minière suédoise.



'Après une envolée de plus de 40% du cours de Bourse depuis le début de l'année, selon nous, le rapport entre le risque et le rendement sur Boliden se trouve maintenant plus équilibré', juge le broker en résumé de sa note de recherche.



